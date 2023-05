Lucca, Italien (ots/PRNewswire) -Globale Konferenz mit neuem Sustainable Business Think Tank bildet den Auftakt zu einer Reihe regionaler Veranstaltungen in 20 Städten, bei denen Führungskräfte aus dem Finanzwesen zusammenkommen, um gemeinsam an der digitalen Transformation zu arbeitenWolters Kluwer (https://www.wolterskluwer.com/en), ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Informationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen, wird bald sein jährliches CCH Tagetik inTouch Global User Conference starten (https://events.wolterskluwer.com/event/d5e549fa-74c2-4553-b1b0-494daf2a7f4f/summary), das vom 23. bis 25. Mai in Lucca, Italien, stattfinden wird. Die Konferenz soll Führungskräfte aus dem Finanzbereich ermutigen, den Mut, die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen zu kultivieren, die erforderlich sind, um die digitale Transformation in ihren Unternehmen und darüber hinaus voranzutreiben.Die jährlich stattfindende globale Anwenderkonferenz bildet den Auftakt zu einer Reihe von 20 regionalen Veranstaltungen (https://www.wolterskluwer.com/en/events/cch-tagetik-regional-intouch-events-2023), die von Juni bis November 2023 stattfinden und den kontinuierlichen Austausch und das Lernen innerhalb der CCH Tagetik-Expertenbasis und des Partner-Ökosystems fördern sollen. Die inTouch Global User Conference, die kürzlich mit einem Gold Stevie Award in der Kategorie "Cause & Green Sustainable Event" ausgezeichnet wurde, bietet auch in diesem Jahr wieder eine inhaltsreiche Agenda, die der Tatsache Rechnung trägt, dass ESG neben der finanziellen Performance als Schlüsselindikator für die langfristige Rentabilität und operative Gesundheit eines Unternehmens immer mehr an die Spitze der Unternehmensagenda rückt.Erfahren Sie mehr über die Anwenderkonferenz Tagetik inTouch Global 2023 (https://events.wolterskluwer.com/event/d5e549fa-74c2-4553-b1b0-494daf2a7f4f/summary)Beatriz Santin, Vice President & CCH Tagetik Global Head of Marketing bei Wolters Kluwer Kluwer, sagte:"Die diesjährige CCH Tagetik inTouch Konferenz bietet einen direkten Zugang zu Produktinnovationen und regt zum Nachdenken an. Sie wird Führungskräfte aus dem Finanzbereich dazu inspirieren, den "Wandel" in ihrem Unternehmen und darüber hinaus anzuführen. Dies ist eine aufregende Zeit für uns, denn wir freuen uns darauf, unsere leidenschaftliche globale Gemeinschaft zu beherbergen, Best Practices auszutauschen und gemeinsam zu wachsen."Die inhaltsreiche Agenda der inTouch Global User Conference 2023 umfasst:- Keynotes von Vordenkern wie Ralf Gärtner, Senior Vice President und General Manager von Corporate Performance Solutions bei Wolters Kluwer, und Nick Jankel, angesehener Autor im Bereich der transformationalen Führung.- Ein neuer Think Tank für nachhaltiges Wirtschaften, der Experten, Regulierungsbehörden, Akademiker und Führungskräfte aus der Wirtschaft zusammenbringt, um wichtige Themen wie ESG-Vorschriften und bewährte Praktiken, die Auswirkungen der biologischen Vielfalt auf die Wirtschaft, die Kreislaufwirtschaft, die Herausforderungen der Talentakquise im Zeitalter der Nachhaltigkeit und vieles mehr zu erörtern.- Die Metaverse-Ecke, in der die Teilnehmer die Möglichkeit haben, in eine immersive Erfahrung einzutauchen, um zu lernen, wie Web 3.0-Technologien in Unternehmen eingesetzt werden können.- Spezielle Interessengruppen konzentrieren sich auf Themen wie Analytik, Technologie und Trends, vorausschauende erweiterte Planung, Finanzabschluss und Konsolidierung sowie Steuern, ESG und Vorschriften.- Eine Fülle von Panels und Präsentationen mit Fallstudien von CCH Tagetik-Kunden, darunter Aegon Asset Management, CitizenM, Erste Group Bank, Galeries Lafayette, Generali, Hastings Deering, Rabobank, Samsung Life Insurance, Southern California Edison und Victorinox.- R&D Lab Tours, die den Teilnehmern die Möglichkeit geben, das CCH Tagetik Lab zu besuchen und einen Einblick in die Produktentwicklung zu bekommen, indem sie mit Produktentwicklern und Support-Teams interagieren.Die InTouch User Conference 2023 hat eine überwältigende Resonanz bei den globalen Partnern von CCH Tagetik hervorgerufen. Mehr als 30 Unternehmen sponsern die Konferenz, darunter die globalen Hauptsponsoren Accenture, EY und PwC. Die Konferenzteilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, die neuesten Innovationen der CCH Tagetik Plattform kennenzulernen. Dazu gehören neue Funktionen, die multinationale Unternehmen bei der Vorbereitung auf die OECD Pillar 2 Reporting-Anforderungen für 2024 unterstützen (https://www.wolterskluwer.com/en/news/cch-tagetik-new-solution-for-oecd-pillar-two-global-minimum-tax), die integrierte Geschäftsplanung (https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/cch-tagetik/integrated-business-planning) erleichtern und das ESG- und Nachhaltigkeitsmanagement fördern (https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/cch-tagetik/esg-sustainability-performance-management).Über Wolters KluwerWolters Kluwer (EURONEXT: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Software und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuer- und Rechnungswesen, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung sowie Unternehmensperformance und ESG. Wir helfen unseren Kunden täglich, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die fundiertes Fachwissen mit spezialisierten Technologien und Dienstleistungen kombinieren.Wolters Kluwer erzielte 2022 einen Jahresumsatz von 5,5 Milliarden Euro. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, unterhält Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alphen aan den Rijn, Niederlande.Weitere Informationen finden Sie unter www.wolterskluwer.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fwolters-kluwer%2F&data=05%7C01%7CTara.Schumacher%40wolterskluwer.com%7C5a90662a6c924fba209408db2bbed57a%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C638151870848036591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hsXoE0RUgS1a5CZFzKnXMk1LK0%2F4ScPGEndVERJ7unA%3D&reserved=0), Twitter (https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FWolters_Kluwer&data=05%7C01%7CTara.Schumacher%40wolterskluwer.com%7C5a90662a6c924fba209408db2bbed57a%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C638151870848192819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0JGglX5X4pHPtZn%2FDWIPJyQO4SSJrFAhmn4V7AzSJXI%3D&reserved=0), Facebook (https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwolterskluwer&data=05%7C01%7CTara.Schumacher%40wolterskluwer.com%7C5a90662a6c924fba209408db2bbed57a%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C638151870848192819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OHj1oAV8CRHzc5is0AdTHZwclK2SyVe5AaP5lI3jwmM%3D&reserved=0) und YouTube (https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FWoltersKluwerComms&data=05%7C01%7CTara.Schumacher%40wolterskluwer.com%7C5a90662a6c924fba209408db2bbed57a%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C638151870848192819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TQ%2BoQqJNml6y95SS62gyKcb41yHKcO3KYeF1XsHrauM%3D&reserved=0).Medienkontakt:SantinCCH® Tagetik+1 339 229 2447 Büro+39 058396811 Büro beatriz.santin@wolterskluwer.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1441883/Wolters_Kluwer_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wolters-kluwer-2023-cch-tagetik-intouch-global-user-conference-inspiriert-fuhrungskrafte-im-finanzwesen-den-wandel-voranzutreiben-301826892.htmlOriginal-Content von: Wolters Kluwer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162570/5511259