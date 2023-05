Am Mittwochmorgen meldete die Commerzbank ihre Quartalszahlen und die Ergebnisse dürften dabei wirklich überraschen. Aber welche Folgen hat das für die Aktie? Und ist jetzt endlich wieder eine vollständige Kurserholung möglich? Während vor allem in den USA die Angst vor einer Bankenkrise weiter grassiert, scheint die Commerzbank von dem Beben rund um die Finanzinstitute bisher völlig unbeeindruckt zu sein. So waren die Quartalszahlen des Konzerns ...

