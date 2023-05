Die Aktien von Siemens Energy (WKN: ENER6Y) klettern mit einem positiven Newsflow in drei Tage +10% auf 23,61 €. Viele Analysten glauben, dass der Konzern die größten Probleme hinter sich hat. Aber die jüngsten Wachstumszahlen sind auch mit Vorsicht zu genießen. Die in München ansässige Siemens Energy AG ist ein Strom- und Gaskonzern im Bereich der konventionellen und erneuerbaren Energien. Das Unternehmen hält knapp 98% der Anteile an Siemens Gamesa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...