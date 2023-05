Die Aktie von Coherent (WKN: A3DQXS) reagierte auf die Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen weniger gut und steht aktuell bei 27,66 US$. Seit der Übernahme durch II-VI im Juni 2022 und der Namensänderung in Coherent bewegt sich das Papier abwärts. Allein seit Jahresbeginn hat es -21% verloren. Ist die Aktie jetzt so günstig, dass Anleger hier ein Schnäppchen machen können? Coherent, ehemals II-VI Incorporated, mit Sitz im US-Bundesstaat Kalifornien ...

