17.05.2023 / 08:31 CET/CEST

Der Verwaltungsrat der CompuGroup Medical Management SE, der geschäftsführenden Komplementärin der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), einer der weltweit führenden E-Health-Anbieter, hat auf seiner Sitzung im Vorfeld der heutigen Hauptversammlung Michael Rauch, den bisherigen Sprecher der geschäftsführenden Direktoren und langjährigen Chief Financial Officer (CFO) mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer (CEO) der CGM ernannt. Die Nachfolgesuche für die CFO-Position wird umgehend eingeleitet, Michael Rauch wird im Übergangszeitraum weiterhin zusätzlich die CFO-Rolle ausüben.



