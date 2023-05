Die Quartalszahlen der IT-Dienstleister Bechtle und Cancom sorgten vergangene Woche für einen Paukenschlag, über den wir in PB v. 11.5. auch ausführlich berichtet haben. Für uns Grund genug, beim Thema IT-Dienstleistungen einmal über den Tellerrand Deutschlands zu schauen. Fündig geworden sind wir in der Schweiz, in der Also Holding (189 CHF; CH0024590272) seit Gründung im Jahr 1984 erfolgreich in der Bereitstellung von Lösungen entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette unterwegs ist. Neben dem Handel mit Hard- und Software (65% Umsatzanteil) zählt dazu die Beratung und Implementierung von IT-Strukturen und ebenso die abschließende War tung (35%). Mit einem Umsatz von umgerechnet 12,6 Mrd. Euro ist das Unternehmen doppelt so groß wie Bechtle, gleichzeitig aber deutlich weniger wert an der Börse und auch attraktiver bewertet. Das liegt auch im Wachstum und der Profitabilität begründet. Auf Basis der letzten fünf Jahre zeigt sich: Während Bechtle mit EBITDA-Margen von rd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...