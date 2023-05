Hannover (www.anleihencheck.de) - Zehnjährige deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag nachgegeben (2,35%), so die Analysten der Nord LB.Die Zinsstrukturkurve habe sich aber kaum bewegt und bleibe invers. Kurzlaufende deutsche Bunds (2J) würden bei 2,62% rentieren.US Staatsanleihen würden im Umfeld der Debt Ceiling Angst und in Erwartung des ersten Zinssenkungsschritts der FED seit Wochen in einem Korridor handeln. Gestern hätten die Einzelhandelsumsätze den US-Anleihenmarkt belastet. ...

