Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz wird als "Best Workplace CH 2023" ausgezeichnet und erzielt den 10. Rang. Diesen Preis erhalten Unternehmen, welche in der Mitarbeiterbefragung im Rahmen der "Great Place to Work"-Zertifizierung als besonders positiv bewertet wurden. Lidl Schweiz freut sich über diesen Preis und möchte auch in Zukunft zu den besten Arbeitgebern in der Schweiz gehören.Am 16. Mai 2023 fand die Preisverleihung für "Best Workplaces" der Schweiz bereits zum 15. Mal statt. Im Kaufleuten Zürich wurden Organisationen in unterschiedlichen Grössenkategorien auf Basis der Mitarbeiterbefragung durch "Great Place to Work", ausgezeichnet. Lidl Schweiz erreicht in der Kategorie "Best Large Workplaces" den 10. Rang und gehört damit zu den besten Arbeitsplätzen der Schweiz!Während zwei Monaten hatten Mitarbeitende von Lidl Schweiz im Rahmen der "Great Place to Work"-Zertifizierung die Möglichkeit, das Unternehmen in einer Umfrage in den Bereichen Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz, Teamgeist, gelebte Werte, Führungsqualität und Innovationskraft zu bewerten. Um als "Best Workplace" ausgezeichnet zu werden, müssen Unternehmen in verschiedenen Kategorien bestehen, bspw. einen "Trust Index" von mindestens 70% erreichen sowie Kriterien des "Culture Audits" erfüllen. 73% aller Mitarbeitenden schätzen Lidl Schweiz als sehr guten Arbeitsplatz ein.Die Auszeichnung freut Stefan Andexer, Chief Human Resources Officer bei Lidl Schweiz, sehr: "Dass unsere Mitarbeitenden Lidl Schweiz als Arbeitgeber so positiv einschätzen, bestärkt uns darin, auch künftig ein attraktiver Arbeitgeber auf dem Schweizer Markt zu sein. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Mitarbeitenden für ihre tägliche Arbeit bedanken. Zufriedene Mitarbeitende sind entscheidend für unseren Erfolg."Lidl Schweiz setzt sich deshalb weiterhin dafür ein, dass sich die Mitarbeitenden bei der Arbeit wohlfühlen und ihr volles Potenzial entfalten können. Informationen über das Engagement für unsere Mitarbeitenden finden Sie auf unserer "gesagt, getan" Seite. (https://gesagt-getan.lidl.ch/de/)Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100906797