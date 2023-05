Die Aktie von Amazon.com hat gestern ein neues Jahreshoch markiert, ist jedoch am Ausbruch über eine wichtige Hürde gescheitert. Rückblick: Die Amazon-Papiere waren Anfang Mai bis auf 101,15 USD zurückgefallen, drückten sich anschließend aber an der 2022er-Abwärtstrendgerade wieder nach oben ab. Danach kam es zu einer achttägigen Gewinnserie, in deren ...

