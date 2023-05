Das erste Halbjahr war stark und so hebt SIEMENS die Prognose für Wachstum und Gewinn erneut an. Der Technologiekonzern rechnet nun mit 9 bis 11 % vergleichbarem Umsatzwachstum statt wie bisher mit 7 bis 10 %. Zugleich wird der Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen zwischen 9,60 und 9,90 Euro erwartet und nicht wie bisher zwischen 8,90 bis 9,40 Euro. Zusätzlich kommen 2,01 Euro Gewinn je Aktie für die bereits im März gemeldete Wertaufholung auf die Beteiligung an SIEMENS ENERGY, so dass die Prognose insgesamt 11,61 Euro bis 11,91 bereinigten Gewinn je Aktie vorsieht. Schon im Februar hatte SIEMENS die Gewinnprognose angehoben. Im zweiten Quartal verdiente SIEMENS in seinem industriellen Geschäft 2,6 Mrd. Euro - 47 % mehr als im Vorjahr. Fabrik-Automatisierung und -digitalisierung sowie intelligente Infrastruktur verzeichneten jeweils Rekordergebnisse, einzig bei der Medizintechniktochter Healthineers ging der Gewinn wie bekannt stark zurück. Der Umsatz wuchs um 14 % auf 19,4 Mrd. Euro, der Auftragseingang um 13 % auf 23,6 Mrd. Euro. Nach Steuern verbuchte SIEMENS 3,6 Mrd. Euro Gewinn - darin der Sonderertrag von 1,6 Mrd. Euro aus der Wertaufholung der 32-prozentigen Restbeteiligung an SIEMENS ENERGY.



Freuen kann man sich nun auch noch über eine Bestellung der DEUTSCHE BAHN. Sie ordert 73 ICE bei TALGO und SIEMENS für 2 Mrd. Euro. Auf SIEMENS fallen dabei 17 ICE 3neo ab. Die bestellten Züge sollen bis 2030 ausgeliefert werden. Mit dieser Bestellung und dem Übertreffen der Erwartungen schwebt SIEMENS nun auf Wolke 7!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



