Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die enttäuschende ZEW-Umfrage einerseits und die solide ausgefallenen US-Zahlen andererseits haben an den Finanzmärkten per saldo keine tiefen Spuren hinterlassen, so die Analysten der Helaba.Noch immer würden die ambitionierten Zinssenkungserwartungen in den USA ins Auge fallen, wenngleich sie sich etwas reduziert hätten. Dennoch, die mehrheitlich hawkischen FED-Kommentare würden offensichtlich nur wenig Gehör finden. Hoffnungen gebe es im Streit um die Schuldenobergrenze. Bei dem gestrigen Treffen zwischen Biden und führenden Kongressabgeordneten habe es eine vorsichtige Annäherung gegeben. Biden habe eine geplante Reise nach Australien und Papua-Neuguinea abgesagt. Laut dem Mehrheitsführer McCarthy sei eine Einigung bis zum Wochenende möglich. ...

