Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das datenseitige Interesse richtet sich heute zunächst auf die Zahl der Baubeginne und -genehmigungen in den USA, so die Analysten der Helaba.Der Sektor stehe angesichts der zinspolitischen Straffungen der letzten Monate und Quartale schon seit längerem unter Druck. Zuletzt hätten die Bauzahlen aber kräftige Schwankungen aufgewiesen und es scheine so, als würde sich allmählich eine Bodenbildung ergeben. Bei den Baubeginnen werde dies durch die Aprilzahlen aber nicht unbedingt untermauert. Der starke Rückgang der Baugenehmigungen im Monat zuvor deute nochmals einen Rückgang der Aktivitäten an. Die Baugenehmigungen selbst aber sollten ein kleines Plus aufweisen und mithin das Bodenbildungsszenario nicht in Frage gestellt werden. ...

