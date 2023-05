DJ PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera schließt Patientenrekrutierung der Phase-I-Studie von Ameluz® ab

Leverkusen (pta/17.05.2023/09:20) - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, gibt bekannt, dass die Behandlung aller Patienten in der Phase-I-Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Verträglichkeit der Ameluz®-PDT zur Behandlung von aktinischer Keratose (AK) mit 3 Tuben Ameluz® nun erfolgreich abgeschlossen wurde. Diese Studie wurde durchgeführt, um die Zulassung von Ameluz® in den USA zu erweitern, so dass auch größere Bereiche von AK betroffener Haut behandelt werden können.

An der Studie nahmen 100 Patienten mit leichter bis schwerer aktinischer Keratose teil, die jeweils den Inhalt von 3 Tuben Ameluz® für eine feldgerichtete Behandlung der AK erhielten. Die Beleuchtung erfolgte mit Biofrontera's neuartiger, größerer RhodoLED® XL Lampe. Die ersten Ergebnisse der Studie werden für das vierte Quartal 2023 erwartet.

"Die Studie ist Teil des klinischen Entwicklungsprogramms, welches die Biofrontera Bioscience zur Erweiterung des US-Labels von Ameluz® durchführt. Diese Studie ebnet den Weg für die Verwendung von bis zu drei Tuben Ameluz® pro Behandlung, wobei die Verwendung derzeit auf nur eine Tube beschränkt ist. Damit sollen die bisherigen Erstattungsmodalitäten dem des Konkurrenzprodukt angeglichen werden, um in diesem so wichtigen Markt die Wettbewerbsfähigkeit steigern zu können", erklärt Frau de la Huerta, Finanzvorstand der Biofrontera AG.

