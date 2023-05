E.ON -0.06% wiesger (28111964): Weiterer Kauf von E.ON zu 11.98€. (17.05. 08:34) >> mehr comments zu E.ON: www.boerse-social.com/launch/aktie/eon_se Berkshire Hathaway -0.23% sirmike (KISSIGQI): Big in Japan - Oder was treibt Warren Buffett da bloß im Land der aufgehenden Sonne? Ein genauer Blick auf Hintergründe und Vordergründiges, der uns viel mehr verrät, als der Blick in sein Depot ... https://www.intelligent-investieren.net/2023/05/kissigs-aktien-report-big-in-japan-oder.html (17.05. 08:12) >> mehr ...

