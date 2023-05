FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Das neue Ergebnisziel (EPS) für das laufende Geschäftsjahr liege um acht Prozent über der Markterwartung, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Trotz der Schwäche der Tochter Siemens Healthineers habe der Technologiekonzern ein sehr starkes Quartal abgeliefert./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2023 / 06:31 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

