NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS auf "Neutral" belassen. Verglichen mit den Nettomittelabflüssen im März (minus eine Milliarde Euro) hätten die europäischen Fondsgesellschaften im April eine bessere Performance (plus 13 Milliarden Euro) hingelegt, schrieb Analystin Angeliki Bairaktari in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie unter Berufung auf Branchendaten. Die DWS habe dabei die größte monatliche Verbesserung verzeichnet, die britische Schroders dagegen die größte Verschlechterung./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 16:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007

