AIT Worldwide Logistics, der Marktführer für Lieferkettenlösungen, hat Mario Cavallucci, einen Veteranen der Logistikbranche, als Vice President of Europe Operations eingestellt. Er kommt mit jahrzehntelanger Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Lieferkette zu dem globalen Logistikunternehmen, einschließlich Logistikdienstleistungen, Leitung, Entwicklung von Menschen und kulturelle Vielfalt.

"Wir sind zuversichtlich, dass Marios Führungsstärke sowohl bei unseren strategischen Plänen zum Ausbau der Präsenz von AIT auf dem europäischen Markt als auch bei der Entwicklung einer ausgewogenen Kultur zur Unterstützung unseres Mantras hilfreich sein wird: Ein Team, eine Vision", sagte Keith Tholan, President und Chief Operating Officer.

Cavallucci verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Lieferkettenbranche, einschließlich mehr als 20 Jahren in Leitungsfunktionen, und kann auf eine Erfolgsbilanz bei zahlreichen bekannten Logistikunternehmen in Europa verweisen.

"Ich freue mich darauf, bei einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen unserer Branche einzusteigen", sagte er. "Ich kann es kaum erwarten, meine Teamkollegen zu treffen und gemeinsam AIT zu einem der führenden Anbieter von Logistiklösungen in Europa zu machen, der sich auf eine nachhaltige Wertschöpfung für seine Kunden konzentriert."

Cavallucci trägt die Verantwortung für alle europäischen Niederlassungen von AIT und treibt die Bemühungen voran, eine erstklassige Kundenerfahrung anzubieten. Die Shared Services Teams des Unternehmens in der Region werden mit Cavallucci zusammenarbeiten und weiterhin an ihre jeweiligen Führungskräfte des Unternehmens berichten. Cavallucci berichtet an den Chief Business Officer von AIT, Greg Weigel.

Darüber hinaus schließt er die Integrationen der zuletzt getätigten Akquisitionen ab, entwickelt die Expansionsstrategie des Unternehmens für Europa und unterstützt sowohl das organische als auch das anorganische Wachstum in dieser Region.

Cavallucci spricht nicht nur vier Sprachen, sondern gehört auch dem Club of Logistics, der Young Presidents' Organization und dem International Propeller Club an. Von Hamburg aus plant er, in den kommenden Monaten ausgiebig zu reisen und AIT-Standorte in ganz Europa zu besuchen.

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 40 Jahren setzt das in Chicago ansässige führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauenswürdige Partnerschaften in nahezu jeder Branche aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Einzelhandel, Lebensmittel, Behörden, Gesundheitswesen, Hightech, Industrie und Biowissenschaften. Gestützt auf eine skalierbare, benutzerfreundliche Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT maßgeschneiderte Tür-zu-Tür-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Land- und Schienenweg pünktlich und im Rahmen des Budgets. Mit fachkundigen Mitarbeitern an mehr als 110 Standorten in Asien, Europa und Nordamerika bietet AIT auch Zollabfertigung, Lagermanagement und White Glove Services an. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

