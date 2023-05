O3 Mining Inc. meldete gestern zusätzliche Untersuchungsergebnisse aus seinem Winterbohrprogramm auf seinem Marban-Projekt in Val-d'Or, Québec, Kanada. Das Unternehmen meldete 17 bedeutende Abschnitte in neun Bohrlöchern des Bohrprogramms bei der Lagerstätte Malartic H, das im März 2023 abgeschlossen wurde.



Die Lagerstätte Malartic H besteht aus mehreren gestapelten Linsen, die ein Gebiet von 600 Metern entlang des Streichens und 300 Metern Breite abdecken.



Neue Highlights sind:



5,9 g/t Au über 10,1 m im Bohrloch O3MA-23-463 in einer vertikalen Tiefe von 122 m, einschließlich 53,2 g/t über 1,0 m; 2,6 g/t Au über 6,9 m im Bohrloch O3MA-22-474 in einer vertikalen Tiefe von 98 m; 3,5 g/t Au über 7,5 m im Bohrloch O3MA-22-477 in einer vertikalen Tiefe von 247 m.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken