Siemens nach den Zahlen: Bullishe Chance mit (Turbo)-Calls

In den vergangenen Wochen ging es mit der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) langsam aber sicher nach oben. Notierte die Aktie noch Mitte April bei 143 Euro, so wurde sie am 15.5.23 zeitweise sogar bei 151,64 Euro gehandelt. Nach der Veröffentlichung der Rekordzahlen für das zweite Quartal und der neuerlichen Anhebung des Ausblickes setzte sich die Siemens-Aktie mit einem dreiprozentigen Kurssprung mit 153,20 Euro an die Spitze der im DAX gelisteten Werte.

Wegen der soliden Geschäftszahlen und guten Aussichten bekräftigten Experten in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 218 Euro (Goldman Sachs) ihre Kaufempfehlungen für die Siemens-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug um weitere 4,50 Prozent auf 160 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukten hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 155 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 155 Euro, Bewertungstag 14.6.23, BV 0,1, ISIN: CH1237815340, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 153,20 Euro mit 0,86 - 0,87 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 160 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,12 Euro (+29 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 146,563 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 146,563 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SV4ZH50, wurde beim Siemens-Kurs von 153,20 Euro mit 0,76 - 0,77 Euro taxiert.

Wenn die Siemens-Aktie in nächster Zeit auf 160 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,34 Euro (+74 Prozent) erhöhen - sofern die Siemens-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 140,837 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 140,837 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PC0F1U9, wurde beim Siemens-Kurs von 153,20 Euro mit 1,32 - 1,35 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 160 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,91 Euro (+41 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de