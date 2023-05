DJ PTA-News: tiscon AG: Insolvenzplan eingereicht

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt a. Main, 17.05.2023 (pta/17.05.2023/10:13) - Frankfurt a. Main, 17.05.2023. Die tiscon AG i.L. gibt bekannt, dass sie Kenntnis davon hat, dass beim Amtsgericht Gießen ein Insolvenzplan eingereicht worden ist. Dieser wurde ermöglicht durch den größten bekannten Einzelaktionär, die PVM Private Values Media AG. "Wir sind erfreut über diesen Schritt. Nach dessen erfolgreichen Abschluss könnte die Gesellschaft das seit 2009 laufende Insolvenzverfahren hinter sich lassen", sagt Vorstand Michael Winkel. Die tiscon AG i.L. könnte hiernach wieder als aktive Gesellschaft am Markt auftreten, so Winkel weiter.

Herr Winkel ist seit dem 17.05.2023 neuer Einzelvorstand der tiscon AG i,L. Wir danken dem ausgeschiedenen Vorstandsmitglied Tobias Würtenberger für seinen hohen und langjährigen Einsatz zu Gunsten der Gesellschaft, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Georg Möckesch.

Aufsichtsrat und Vorstand

Frankfurt am Main, den 17. Mai 2023

Disclaimer:

Sofern in dieser Unternehmensmitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der tiscon AG i.L. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der tiscon AG i.L. dar.

Aussender: tiscon AG Adresse: Nikolaus-Otto-Str. 11, 35440 Linden Land: Deutschland Ansprechpartner: Michael Winkel Tel.: +49 69 788 088 06-0 E-Mail: infomail@tiscon-ag.de Website: www.tiscon.de

ISIN(s): DE0007458804 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

