Immobilien sind in den vergangenen Monaten arg unter Druck geraten, sowohl im Markt als auch an der Börse. Doch ist es jetzt wieder eine gute Zeit in Immobilien zu investieren? Oder greifen Investoren damit in ein fallendes Messer? Immobilienaktien sind überall auf der Welt nach den kräftigen Zinsanhebungen der Zentralbanken stark unter Druck geraten. Vor allem in Deutschland, wo noch eine Sondersituation um die politische Lage, die Reparaturrückstellungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...