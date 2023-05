Der DAX startet wieder sehr lethargisch in den neuen Handelstag, doch dann rücken die 16.000 Punkte in greifbare Nähe. Dabei stürzen die Aktien von Commerzbank ab, während Siemens zulegen kann. Insgesamt stehen die Schuldenobergrenze in den USA und auch die Dividenden im Fokus. Europas Börsen fehlt weiter der Schwung. Gestützt auf Kursgewinne bei Siemens lag der DAX am Mittwochvormittag 0,3 Prozent höher bei 15.949 Punkten, während der EuroStoxx50 ...

