Thyssen springt am Mittag um rund acht Prozent an, gibt einen Teil der Gewinne danach wieder ab. Grund ist die Tickermeldung, dass der Konzern die Wasserstoff Tochter Nucera im Juni an die Börse bringen möchte. Unklar ist für uns, ob die finale Notierung so kurzfristig geschieht oder ob man beginnt entsprechende begleitende Banken zu beauftragen. ...

