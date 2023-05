EQS-News: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Personalie

UMT AG verkündet Zusammenarbeit mit Kapitalmarkt- und M&A-Experten Alexander Hupe



17.05.2023 / 12:46 CET/CEST

München, den 17. Mai 2023 Corporate News

UMT AG verkündet Zusammenarbeit mit Kapitalmarkt- und M&A-Experten Alexander Hupe Die UMT United Mobility Technology AG wird ab sofort im Rahmen des anstehenden "Buy-and-Build"-Prozesses mit Herrn Alexander Hupe, wohnhaft in Hamburg, zusammenarbeiten. Alexander Hupe hat langjährige und umfassende Erfahrung im Aufbau von internationalen Unternehmensstrukturen und bringt Kapitalmarkterfahrung sowohl in Public als auch Private Markets mit. Darüber hinaus hat er für verschiedene Investmentgesellschaften und Family Offices bereits Due-Diligence Prozesse, Transaktionen und Post Merger Prozesse vollzogen. "Mit Alexander Hupe konnte der Vorstand der UMT AG einen ausgewiesenen Kapitalmarkt- und M&A-Experten gewinnen, der die Konkretisierung unserer skizzierten "Buy-and-Build"-Strategie mit seinem Know-how zukünftig begleiten wird. Ich freue mich sehr auf eine prosperierende Zusammenarbeit mit ihm", so Thomas Teufel, Vorstand der UMT AG. Über die UMT AG: Die UMT United Mobility Technology AG steht als "TechnologieHaus" für die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Lösungen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Mit Mobile Payment, Smart Rental und MEXS verfügt UMT über technologische Plattformen für Bezahlung, digitale Vermietung und nun auch für Kommunikation. Das softwareorientierte Technologie-Portfolio reicht nun weit über Payment hinaus und umfasst außerdem Commerce, IoT sowie mit MEXS auch Kommunikation und stellt die Basis dar für zukunftsweisende, integrierte Produkte. UMT ist heute weit mehr als ein FinTech-Unternehmen und bedient neben den Branchen Handel und Vermietung auch die Industrie. Die über ein Jahrzehnt aufgebaute IT- und Consulting-Expertise im Bereich E-Commerce und Payment ist die Basis für wertschaffende Investitionen in Unternehmen, die zur digitalen Transformation des Mittestands beitragen und liefert so die Antworten auf die drängendsten Fragen der Unternehmen. Im Fokus der Investment-Aktivitäten stehen mittelständische Firmen mit zukunftsorientierten und stabilen Geschäftsmodellen. Ziel ist es, mit der zukunftsorientierten "Buy-and-Build"-Strategie an der digitalen Transformation zu partizipieren und damit im UMT Konzern deutliche Umsatz- und Ertragszuwächse, bei nachhaltiger Profitabilität und stetigem Cashflow, zu realisieren. Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A2YN70 , ISIN: DE000A2YN702 ) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

Kontakt:



UMT United Mobility Technology AG

Investor Relations

Irmi Aigner

Brienner Straße 7

80333 München

E-Mail: investor.relations@umt.ag

Tel.: +49 89 20500-680

Fax: +49 89 20500-555

www.umt.ag



