Die Volvo Group bietet jetzt eine Sicherheits-App für Elektro-Lkw mit Augmented-Reality-Technik an. Diese wurde speziell zur Unterstützung von Ersthelfenden in Notfällen entwickelt. Die App soll den am Einsatzort eintreffenden Rettungskräften dabei helfen, schnell wertvolle Informationen aus dem E-Lkw zu erhalten. Damit sollen sichere Rettungsbedingungen gewährleistet werden, wie die Volvo Group mitteilt. ...

