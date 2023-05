Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) hat auf Sicht der vergangenen zwölf Monate rund -32% an Wert auf vorbörslich 169,05 US$ verloren - und das trotz einer beeindruckenden Jahresauftaktrallye von +55%. Es braucht also neue Impulse beim Autobauer, um wieder in die Spur zu kommen. Das jährliche Aktionärstreffen vom Dienstag brachte dabei neue Erkenntnisse. Tesla mit Hauptsitz in Austin im US-Bundesstaat Texas wurde im Jahr 2003 gegründet. 2008 wurde das erste ...

