Martin Utschneider, Leiter Technische Analyse bei Donner & Reuschel, schaut sich für wallstreet:online TV die Charts von Nasdaq 100, Tesla und Samsung SDI an. Dass die USA ihre Schuldengrenze wirklich platzen lassen, glaubt der Experte nicht. Beim Tech-Index Nasdaq sieht er kurzfristig einen Aufwärtstrend, wenn auch die Diskussion über Zinserhöhungen weiter für Unruhe sorge. Eine wichtige Widerstandsmarke sollten Anleger hier im Blick behalten. Auch die Tesla-Aktie steht nach der Aktionärsversammlung in dieser Woche wieder im Fokus. Obwohl die langfristigen Wachstumschancen überzeugend seien, bleibe die Aktie charttechnisch sehr volatil, so Utschneider. Für einen Einstieg könne es sich lohnen, auf einen Rücksetzer zu warten, glaubt der Chart-Experte. Mehr dazu im Video! Jetzt einschalten!