Nach Darstellung der Analysten Julien Desrosiers und Matthias Greiffenberger von GBC hat die Advanced Blockchain AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) trotz des schwierigen Umfelds auf den Kryptomärkten den Umsatz mit 17,7 Mio. Euro (GJ 2021: rund 18,0 Mio. Euro) stabil gehalten. In der Folge kündigen die Analysten eine Neubewertung nach Vorlage des geprüften Jahresberichts für 2022 an.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen aber einen deutlichen Rückgang bei EBITDA und EBIT verzeichnet. Demnach sei das EBITDA auf rund 0,58 Mio. Euro (GJ 2021: 6,3 Mio. Euro) und das EBIT auf rund 0,56 Mio. Euro (GJ 2021: 6,2 Mio. Euro) gesunken. Weiterhin plane das Managementteam eine Neuausrichtung des Investitionsportfolios. Laut GBC ziele dieser Schritt darauf ab, die Margen des Unternehmens zu verbessern und die Wachstumsaussichten zu erhöhen. In Anbetracht der veränderten Marktbedingungen habe Advanced Blockchain die Strategie deutlich angepasst. Durch die Priorisierung einer gesicherten Finanzierung oder Kostendeckung wolle das Unternehmen die finanzielle Stabilität verbessern und die potenziellen Erträge aus den Investitionen maximieren. Den geprüften, konsolidierten Jahresbericht für 2022 erwarte das Analystenteam in diesem Quartal (Q2 2023). Die Analysten machen zunächst zu Kursziel und Votum keine Angaben und verweisen auf eine Neubewertung nach Vorlage des Jahresberichts.



