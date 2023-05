Original-Research: A.S. Création Tapeten AG - von Montega AG

Wie erwartet verhaltene Umsatzentwicklung in Q1 - positives EBIT überrascht und zeigt Erfolge der Restrukturierung



Die A.S. Création Tapeten AG hat gestern Zahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt und hierzu am Nachmittag einen Conference Call auf CONNECT abgehalten.



Top Line in Westeuropa weiter schwach - Osteuropa mit positiver Umsatzentwicklung: Wie erwartet lag der Umsatz im ersten Quartal insgesamt mit 36,6 Mio. Euro unter dem Vorjahr (-7,9% yoy), allerdings über unserer Erwartung (35,8 Mio. Euro). Hier zeigten insbesondere die westeuropäischen Kernmärkte inkl. Deutschland zweistellige Umsatzrückgänge, was u.a. auch auf die noch nicht vom Ukraine-Krieg sowie der Energiekrise betroffenen Monate Januar und Februar des Vorjahres zurückzuführen ist. Die Erlöse in Osteuropa entwickelten sich mit +1,3 Mio. Euro yoy auf 5,4 Mio. Euro in Q1 hingegen erneut erfreulich und von der geopolitischen Lage unverändert wenig beeindruckt. Aufgrund der geringeren Vorjahresbasis sowie der eingeleiteten Sortimentsmaßnahmen dürfte sich die Umsatzentwicklung in den kommenden Quartalen verbessern und u.E. in der zweiten Jahreshälfte 2023 ins Positive drehen. Neben den Produkterweiterungen wie den dieses Jahr gestarteten Wandfarben oder den erweiterten Nachhaltigkeitskriterien entsprechenden d'eco-Tapeten hat der weitere Ausbau der E-Commerce-Aktivitäten einen besonderen Stellenwert. Hierbei ist zu beachten, dass A.S. Création aufgrund der Versorgung der Handelspartner mit Musterrollen von jeher Kleinteiliges profitabel betreiben kann. Der D2C-Vertrieb ist aufgrund der identischen logistischen Prozesse und gleichzeitig höherer Deckungsbeiträge vom Margenprofil deutlich attraktiver. Entsprechend strebt das Unternehmen einen Ausbau des D2C-Vertriebs mit einem aktuell noch vergleichsweise geringen Umsatzanteil von unter 3% an, um aus dem direkten Kontakt zu den Endverbrauchern auch schnellere Rückschlüsse für die Produktentwicklung zu ziehen.

Profitabilitätsschwelle bereits überschritten: Mit einem EBIT von 0,5 Mio. Euro konnte das Unternehmen nach drei Quartalen mit hohen operativen Verlusten wieder ein positives Ergebnis ausweisen und damit unsere Erwartung übertreffen (-0,2 Mio. Euro). So zeigen die eingeleiteten Sortimentsmaßnahmen, die Reorganisation der Produktion in Deutschland und die Erhöhung der Verkaufspreise schneller als erwartet Wirkung (Rohertragsmarge Q1: 48,0% vs. MONe: 47,0%). Hinzu kam eine vorteilhafte Entwicklung der Wechselkurse (0,2 Mio. Euro) sowie die angepassten Personalkapazitäten. Letztere waren zum 31.03. noch nicht vollständig umgesetzt und sollten sich entsprechend in den nächsten Monaten fortsetzen. Mit Blick auf die Entwicklung in Q1 hat der Vorstand die Jahresziele bestätigt (Umsatz: 125 bis 134 Mio. Euro, EBIT: -2 bis +1 Mio. Euro). Trotz der besser als von uns antizipierten Ergebnisse in Q1 lassen wir unsere Prognose vorerst unverändert, zumal die nächsten Quartale aufgrund des absolut niedrigeren Umsatzniveaus im Hinblick auf die Profitabilität herausfordernd sein dürften.



Fazit: Das erste Quartal hat u.E. bewiesen, dass A.S. Création mit den umgesetzten Maßnahmen auf dem Weg zu einer wieder deutlich verbesserten Ertragslage ist. Der aktuelle Kurs reflektiert dies mit einem KBV von 0,4 nicht, weshalb wir die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 20,00 Euro bestätigen.







