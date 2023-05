Die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2) ist in der vergangenen Woche auf den tiefsten Stand seit April 2021 gefallen und zeitweise sogar unter die Marke von 100 US$ gerutscht. Vorbörslich notiert sie am Mittwoch bei 106,72 US$. Wie geht es jetzt weiter mit dem Titel? Ist der Abverkauf eine Chance für Anleger, noch mal nachzulegen? Das Mainzer Pharma-Unternehmen BioNTech ist weltweit bekannt geworden durch seinen Covid-19-Impfstoff namens Comirnaty auf Basis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...