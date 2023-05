Das Währungspaar EUR/USD befindet sich weiterhin unter Druck und hat die aktuelle Abwärtsbewegung mit dem Abprall am 50er-EMA bestätigt. Am heutigen Mittwoch zeigt sich das Währungspaar EUR/USD erneut schwächer und nimmt Kurs auf die Unterstützung bei 1,076 USD. Am Vortag hieß es im Insight: "Solange EUR/USD unter dem 50er-EMA notiert, ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Dabei wäre ein Kursrutsch unter das Vortagestief bei 1,084 USD zu erwarten. ...

