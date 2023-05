EQS-News: freenet AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

freenet AG: Hauptversammlung beschließt Dividende in Höhe von 1,68 EUR je Aktie (Vorjahr: 1,57 EUR)



17.05.2023 / 14:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hauptversammlung beschließt Dividende in Höhe von 1,68 EUR je Aktie (Vorjahr: 1,57 EUR) freenet setzt Dividendenkontinuität im Einklang mit Geschäftserfolg fort

Dividende je Aktie steigt um 7,0 % auf 1,68 EUR (Vorjahr: 1,57 EUR)

Dividendenrendite liegt bei 8,6 %

Übrige Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen Büdelsdorf, 17. Mai 2023 - Auf der ordentlichen Hauptversammlung der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] am 17. Mai 2023 in Hamburg stimmte eine Mehrheit von 99,84 % für die vorgeschlagene Dividende in Höhe von 1,68 EUR je Aktie. Insgesamt werden 199,4 Mio. EUR (Vorjahr: 186,6 Mio. EUR) an die freenet Aktionäre für das Geschäftsjahr 2022 ausgeschüttet. Damit steigt die Dividende je Aktie um 7,0 % gegenüber dem Vorjahr und ergibt eine Dividendenrendite1 in Höhe von 8,6 %. Der Auszahlungstag ist der 22. Mai 2023. Die Ausschüttung der Dividende erfolgt aus dem steuerlichen Einlagekonto gemäß § 27 Körperschaftsteuergesetz (KStG). Die Dividende wird daher ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag ausgezahlt. Die Ausschüttung mindert nach Auffassung der deutschen Finanzverwaltung die steuerlichen Anschaffungskosten der Aktien. Eine Steuererstattungs- oder Steueranrechnungsmöglichkeit ist mit dieser Dividendenzahlung nicht verbunden. Über den Tagesordnungspunkt der Verwendung des Bilanzgewinns (Tagesordnungspunkt 2) hinaus stimmte die Hauptversammlung auch allen übrigen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Insgesamt waren 41,79 % (Erstpräsenz inkl. Briefwahlstimmen) des eingetragenen Grundkapitals der freenet AG auf der Hauptversammlung vertreten. Unter fn.de/hv stehen Ihnen weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 mit den detaillierten Abstimmungsergebnissen zur Verfügung. 1 Die Dividendenrendite ergibt sich aus der Dividende je Aktie im Verhältnis zum Schlusskurs (Xetra) der freenet Aktie am 31. Dezember 2022. freenet AG

Investor Relations & ESG Reporting Deelbögenkamp 4

22297 Hamburg Tel.: +49 (0)40 / 513 06 778 E-Mail: ir@freenet.ag fn.de/ir



17.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com