Zuletzt ging es bei den Lithium-Aktien und beim DER AKTIONÄR Best of Lithium Index wieder bergauf. Sowohl der Zusammenschluss von Livent und Allkem zum drittgrößten Lithium-Player der Welt als auch steigende Rohstoffpreise läuteten die Trendwende ein. Beim Indexmitglied Lithium Americas gab es interessante Nachrichten, hier die Details. Zunächst legte das Unternehmen am Dienstag durchaus überzeugende Unternehmenszahlen vor. Der Nettoverlust für das erste Quartal belief sich auf 6,4 Millionen US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...