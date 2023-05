Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Kauflaune hält an - trotz Seitwärtsbewegung an den Börsen, so die Deutsche Börse AG."In gut behaupteten Märkten hatten wir bei anziehenden Umsätzen etwa doppelt so viele Käufe wie Verkäufe", berichte Holger Heinrich von der Baader Bank. Auffällig sei, dass ESG-Varianten bevorzugt würden, auch der marktbreiten ETFs. Fabian Wörndl von Lang & Schwarz melde ebenfalls einen klaren Käuferüberhang. "Das gilt für weltweite, US-amerikanische und europäische Aktien." ...

