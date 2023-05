Frankfurt (www.fondscheck.de) - Staatsanleihen haben sich als wichtiges Anlageinstrument etabliert, mit dem Anleger an den Chancen in Schwellenländern partizipieren können, so die DWS in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Staatsanleihen-Indices weisen in der Regel geringere Schwankungen und zwischenzeitliche Rückschläge auf als Aktien-Indices und können daher eine wichtige Rolle in einem diversifizierten Portfolio spielen. Mit dem Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (ISIN LU2158769930/ WKN A2P263) hat Xtrackers das Angebot um ein Produkt erweitert, das in Schwellenländer-Anleihen in Landeswährung investiert. Der ETF ist an der Deutschen Börse und der Londoner Börse gelistet, weitere Börsen sollen folgen. ...

