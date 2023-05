AT&S CEO Andreas Gerstenmayer im boersenradio-Interview zur Markt-Abkühlung: "Zum Halbjahr hat der Markt einen U-Turn gemacht. Wir befinden uns in einem Lieferantenmarkt. Das Consumer-Geschäft hat sich deutlich abgekühlt. Alles, was mit elektronischen Endgeräten zu tun hat sieht seit Herbst massive Absatzprobleme. Die Lagerbestände in der Lieferkette haben sich stark erhöht. Das Segment, in dem wir tätig sind, ist sehr stark von der Zurückhaltung der Konsumenten betroffen. In der Corona-Pandemie wurde noch intensiv in elektronische Geräte investiert. Jetzt hat sich der Ausgabe-Fokus verändert. Die Menschen konnten in der Pandemie nicht reisen, nicht ausgehen, dahin verlagern sich nun die Ausgaben der Consumer."Zu den ...

