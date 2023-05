Mit diesem Fonds profitieren Anleger von Nebenwerte-Aktien und dem Mittelstand Der Squad GALLO Europa Fonds bietet Anleger einen Investmentzugang zu gut positionierten Unternehmen des Mittelstands aus Europa. Für seine jüngsten Erfolge hat der Squad GALLO Europa Fonds in diesem Jahr gleich zwei €uro-FundAwards gewonnen. Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...