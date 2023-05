NORDEX steht dagegen als Turbinenbauer ganz am Beginn der Wertschöpfungskette. Der Kampf mit der Profitabilität läuft seit Jahren im Preiskampf mit VESTAS und den chinesischen Herstellern. Die Beschleunigung der aktuellen Nachfrage erlaubt jetzt, die Preise kräftig anzuheben bei deutlich verbesserter Produktqualität. Bereits 2022 konnte NORDEX bei den Neuinstallationen in Deutschland mit 770 MW erstmals Platz 1 erklimmen. Somit nimmt die Trendwende in der Marge ab dem zweiten Halbjahr Kontur an und der Turnaround im Ergebnis ist für 2024 absehbar. Was lässt sich daraus machen?2,4 Mrd. € Börsenwert stehen gegen knapp 6 Mrd. € Umsatz. VESTAS kommt auf 27 Mrd. € Marktwert bei 15 Mrd. € Umsatz. Die Diskrepanz dieser Schere in der Umsatzbewertung ist zu hoch. Jefferies formuliert ein Ziel von 16 €, was nachvollziehbar ist.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 20! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 20 u. a.:++ 14 Jahre Geldschwemme und 0 % Zins sind noch nicht bezahlt++ Die aktuelle Ampelpolitik wird zum entscheidenden Wegweiser++ SIEMENS HEALTHINEERS mit durchwachsenen Zahlen++ In der Telekommunikations-Branche brodelt die Gerüchteküche++ E.ON profitiert von zwei Trends++ LONZA ist ein Sonderfall++ FIRST SOLAR: US-Investments first!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info