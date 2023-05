San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Arasan Chip Systems, ein führender Anbieter von Halbleiter-IP für mobile und IoT-SoCs, gab heute die sofortige Verfügbarkeit seiner MIPI D-PHY IP der 2. Generation für GF 22 nm SoC Designs bekannt.Arasan Chip Systems gibt die sofortige Verfügbarkeit seiner MIPI D-PHY IP-Produkte der 2. Generation bekannt, die MIPI D-PHY v1.1 mit bis zu 1,5 Gbps und MIPI D-PHY v1.2 mit Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbps für GlobalFoundries 22 nm SoC-Designs unterstützen, die für einen extrem niedrigen Stromverbrauch und eine geringe Fläche neu konzipiert wurden.Die beiden Produkte unterscheiden sich deutlich voneinander, wobei dasMIPI D-PHY IP v1.1 IP noch weiter für einen extrem niedrigen Stromverbrauch optimiert wurde und auf Wearable- und IoT-Display-Anwendungen abzielt, die einen minimalen Durchsatz für ihre kleinen und niedrig auflösenden Bildschirme benötigen, bei denen der Stromverbrauch jedoch von größter Bedeutung ist. Die D-PHY IP v1.2 zielt auf einen breiteren Markt ab und beide Versionen sind für den Einsatz im Automobilbereich qualifiziert.Die D-PHY IP sind ebenso als Tx-only und Rx-only verfügbar, um Siliziumflächen zu sparen und den Stromverbrauch weiter zu senken. Unsere D-PHY IP ist nahtlos in unsere eigene MIPI DSI-2 und CSI-2 IP integriert und bietet eine umfassende MIPI Display- und MIPI Camera IP-Lösung. Alle Kombinationen von Arasan's D-PHY IP sind ab sofort für GlobalFoundries 22 nm verfügbar. Arasan bietet ebenso seine D-PHY IP und C-PHY/ D-PHY Combo IP für GlobalFoundries 12 nm SoC-designs an.Ein D-PHY/ C-PHY Combo HDK, das auf dem Arasan's ASIC basiert, ist ebenfalls erhältlich. Das gleiche Arasan C/D-PHY Combo ASIC wird verwendet, um die Einhaltung der Standards MIPI CSI, DSI, D-PHY und C-PHY durch mehrere Testunternehmen zu testen. Wir sind konform!Informationen zu ArasanArasan Chip Systems, ein Beitragsmitglied der MIPI Association seit dem Jahr 2005, ist ein führenden Anbieter von IP für mobile Handyspeicher und mobile Konnektivitätsschnittstellen. Zu den hochwertigen, siliziumbewährten IP-Lösungen von Arasan gehören digitales IP, AMS PHY IP, Verifizierungs-IP, HDK und Software. Der Begriff "Mobile" hat sich im Laufe unserer zwei Jahrzehnte währenden Geschichte weiterentwickelt und umfasst alles, was mit Mobilgeräten zu tun hat: Angefangen bei PDAs Mitte der 90er Jahre, über Smartphones und Tablets der 2000er, bis hin zu den heutigen Automobilen, Drohnen und IoTs. Arasan steht an der Spitze dieser Entwicklung von "Mobile" mit seinem standardbasierten IP im Mittelpunkt der Mobile SoC.Mehr als eine Milliarde Chips wurden mit Arasan IP ausgeliefert, darunter an alle Top-10-Halbleiterunternehmen.Mktg1@arasan.comKontakt:Dr. Sam BealMktg1@arasan.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/781235/Arasan_Total_IP_Solutions_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/arasan-kundigt-die-sofortige-verfugbarkeit-seines-mipi-d-phy-der-2-generation-fur-globalfoundries-22-nm-soc-designs-an-301827288.htmlOriginal-Content von: Arasan Chip Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132789/5511984