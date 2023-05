Varta hat derzeit eine ganze Reihe an Krisen zu bewältigen. Mit einem Restrukturierungskonzept will der angeschlagene Batteriehersteller das Ruder herumreißen und wieder in ruhiges Fahrtwasser gelangen. Kein wirklich leichtes Unterfangen. Im ersten Quartal 2023 ist der Konzern in die roten Zahlen gerutscht. Die Analysten bleiben weiter skeptisch, DER AKTIONÄR ebenfalls.

