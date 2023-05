Die US-Investmentgesellschaft hat zuletzt für Aufsehen gesorgt, indem sie ihre Mitarbeiter an vier Tagen in der Woche ins Büro zurückbestellen möchte. Die neue Richtlinie soll die Zusammenarbeit der Angestellten fördern. Charttechnisch macht nach einem mehrmonatigen Abwärtstrend eine Divergenz Hoffnung auf eine Trendwende.Während in der internen Unternehmenspolitik ein Wandel stattfindet, könnte auch das Chartbild vor einer Veränderung stehen. Seit Dezember 2022 befindet sich die Aktie zwar in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...