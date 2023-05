Mit Laserkommunikation hat die Nasa zwischen einem Satelliten und einer Bodenstation einen neuen Rekord aufgestellt: Es wurde eine Datenrate von 200 Gigabit pro Sekunde erreicht. So wurden mehrere Terabyte innerhalb weniger Minuten übertragen. Die Nasa hat einen neuen Meilenstein erreicht: Am 28. April 2023 hat die US-Weltraumbehörde laut eigener Aussage einen neuen Rekord bei der Weltraumkommunikation aufgestellt. Bei der Weltraum-Boden-Verbindung via Laser zwischen einem Satelliten in der Umlaufbahn und der Erde sei eine Datenrate von 200 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) erreicht ...

