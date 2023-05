Paris (www.fondscheck.de) - Die weltweiten Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) summierten sich im April auf 42,7 Mrd. Euro, so die Experten von Amundi ETF.Sie seien damit gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert geblieben und vergleichsweise niedrig ausgefallen.Wie im März hätten Anleger Anleihe-ETFs bevorzugt, die um 22,1 Mrd. Euro zugelegt hätten, während Aktien-ETFs Flows von 15,5 Mrd. Euro verbucht hätten. Die Zuflüsse auf dem US-ETF-Markt seien mit 31,7 Mrd. Euro gedämpft geblieben, während sie in Europa 10,4 Mrd. Euro erreicht hätten und im asiatisch-pazifischen Raum leicht negativ gewesen seien. ...

