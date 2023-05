Schon recht früh nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine entschied sich Volkswagen dazu, dem Land den Rücken zu kehren. Das gestaltete sich aber als gar nicht so einfach und der Verkauf einer Fabrik in Kaluga sowie damit zusammenhängen Vermögenswerten scheiterte bisher am Widerstand von Zulieferern und Behörden.Anzeige:Medienberichten zufolge liegt die Zustimmung der russischen Behörden nun aber vor und Volkswagen (DE0007664039) trennt sich gegen eine Zahlung von 125 Millionen Euro vom russischen Autohändler ...

