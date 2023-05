Discount-Zertifikate erfreuen sich bei den Anlegern seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Kein Wunder, kann man mit den "Rabattpapieren" in Seitwärtsmärkten und schwachen Börsenphasen eine attraktive Rendite erzielen. Aber was lohnt sich mehr - ein Discountzertifikat oder die Direktanlage in den Basiswert, also z.b. eine Aktie? Dies hat der Deutsche Derivate Verband in seiner aktuellen Discount-Studie untersucht. Das Ergebnis verrät Christian Vollmuth, geschäftsführender Vorstand beim DDV, im Interview.