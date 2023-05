Die Aktie der Beaconsmind AG fliegt noch unter dem Radar vieler Anleger, obwohl dieverse Analysten ihr Großes zutrauen. Der Schweizer SaaS-Anbieters im Bereich Location-Based Marketing & Analytics hat nun durch Übernahmen sein Portfolio gestärkt und treibt die internationale Expansion voran. Dabei stößt Beaconsmind auch in neue Geschäftsfelder vor.

Beaconsmind schließt Lücke zwischen Online- und stationärem Handel

Kaufen Verbraucher online Schuhe, Kleidung oder bestellen Pizza, wissen Unternehmen, wer in ihrem Online-Shop welches Produkt bestellt hat und was sie sich sonst noch angeschaut haben. In den allermeisten stationären Läden aber sind die Kunden "Fremde", über deren Einkaufsverhalten, die Verweildauer vor Regalen und Kaufmotive Unternehmen nur wenig wissen. Diese Lücke schließt Beaconsmind (9,05 Euro | CH0451123589) mit seinen Lösungen. Die Gesellschaft unterstützt Unternehmen bei der Verknüpfung ihrer stationären Angebote mit der digitalen Welt. Beispiel Handel: Ladengeschäfte werden dort mit Bluetooth-Sendern ausgestattet und die sogenannten Beacons lokalisieren und identifizieren die Kunden während ihres Einkaufs. Die aus den Beacons sowie aus der dazugehörigen Software generierten Daten werden dann mit Informationen aus dem Userverhalten beispielsweise aus Apps oder der Website des Unternehmens verknüpft. Für Unternehmen entstehen so neue Kommunikations- und Marketingkanäle, über die sie Kunden maßgeschneiderte Angebote machen können. Vor allem lernen sie daraus, wie genau sich Kunden im Ladengeschäft verhalten. Auf diese Weise soll die Loyalität der Kunden erhöht und der Umsatz über alle Einkaufskanäle hinweg gesteigert werden können. Zu den Kundenbasis von Beaconsmind gehören u.a. Adidas, Unilever, Depot und Lidl, aber auch große Pizzaketten und Sportveranstalter.

Portfolio durch Übernahmen ausgebaut

