Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

FR0014009LP0 Delta Drone S.A. 17.05.2023 FR001400H2X4 Delta Drone S.A. 18.05.2023 Tausch 10000:1

US09072V5012 Biocept Inc. 17.05.2023 US09072V6002 Biocept Inc. 18.05.2023 Tausch 30:1

CA65345J1057 Nexus Gold Corp. 17.05.2023 CA65345J2048 Nexus Gold Corp. 18.05.2023 Tausch 10:1

US09175M1018 Ault Alliance Inc. 17.05.2023 US09175M4087 Ault Alliance Inc. 18.05.2023 Tausch 300:1

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken