The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.05.2023.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.05.2023

.

ISIN Name

US0326541051 Analog Devices Inc.

US16119P1084 Charter Communications Inc. [Del.]

US25746U1097 Dominion Energy Inc.

US3377381088 Fiserv Inc.

US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc.

NL0009538784 NXP Semiconductors NV

US9113121068 United Parcel Service Inc.

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken