Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properties S.A.

Unternehmen: Grand City Properties S.A.

ISIN: LU0775917882



Anlass der Studie: Q1 Bericht

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.05.2023

Kursziel: EUR12,80

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 12,80.

Zusammenfassung:

Der Dreimonatsbericht entsprach unserer Prognose und bestätigte unsere Ansicht, dass der Vermieter das schwierige makroökonomische Umfeld bewältigen kann. Das Mietwachstum (LFL: +2,6 %) und der FFO 1 von EUR47 Mio. übertrafen die Guidance für 2023, die eine LFL-Nettomiete von 1% bis 2% und einen FFO 1 von EUR170 Mio. bis EUR180 Mio. vorsehen. Es wird jedoch erwartet, dass dies das Spitzenquartal in diesem Jahr sein wird. Der rekordniedrige Leerstand des Portfolios (4,2%) und die deutlich höheren Lebenshaltungskosten der Mieter werden die Möglichkeiten für Mieterhöhungen kurzfristig begrenzen. Außerdem werden sich die Ausgaben für die jetzt höher verzinsten Perpetual Notes künftig stärker auf den FFO 1 auswirken. Die Liquiditäts- und Kapitalstrukturkennzahlen halten sich gut und wurden durch Veräußerungen in Höhe von EUR145 Mio. im ersten Quartal gestärkt. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem Kursziel von EUR12,80.

First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 12.80 price target.



Abstract:

First quarter reporting was close to FBe and confirmed our view that the landlord can manage the challenging macro environment. Rental growth (LFL: +2.6%) and FFO 1 of EUR47m outperformed 2023 guidance calling for LFL net rent of 1% to 2% and FFO 1 of EUR170m to EUR180m. But this is expected to be the peak quarter this year. Record low portfolio vacancies (4.2%) and tenants saddled with much higher living costs will limit rent increase opportunities over the short-term. Plus, expenses for the reset perpetual notes will have a greater impact on FFO 1 going forward. Liquidity and capital structure metrics are holding up well and were boosted by disposals tallying EUR145m in Q1. Our rating remains Buy with a EUR12.8 TP.

