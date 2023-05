Brüssel/Berlin (ots) -Europawahl 2024: "Gehen Sie wählen. Lassen Sie nicht zu, dass jemand anderes für Sie entscheidet" (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20230424IPR82001/europawahl-2024-gehen-sie-wahlen-fordert-ep-prasidentin-metsola)Nachdem die Vertreter der EU-Länder auf der Ratstagung am Mittwoch den 6.-9. Juni 2024 als Termin für die nächste Europawahl bestätigt haben, erklärte EP-Präsidentin Roberta Metsola:"Die Europäische Union entwickelt sich immer weiter. Die Welt verändert sich und wir müssen uns anpassen. Wir brauchen Reformen. Wir dürfen uns vor Veränderungen nicht fürchten. Die EU ist nicht perfekt. Wir müssen dieses Projekt leben und erfüllen, indem wir weiter zuhören, weiter erklären und weiter liefern.Ich lege Ihnen allen nahe, sich die Hoffnung und die Chancen, die die Europäische Union bietet, wieder zu eigen zu machen. Gehen Sie wählen. Lassen Sie nicht zu, dass jemand anderes für Sie entscheidet. Beteiligen Sie sich an der größten demokratischen Aktion in Europa."In Deutschland wird am Sonntag, den 9. Juni 2024, gewählt.Weitere InformationenErklärung von EP-Präsidentin Metsola (Video) (https://twitter.com/ep_president/status/1658763942729007104)Die Präsidentin des Europäischen Parlaments (https://the-president.europarl.europa.eu/en)EP-Multimedia-Center - Europwahl 2024 (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/package/european-elections-2024_23001?tab=overview)Pressekontakt:Judit HERCEGFALVIPressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1080+ 49 (0)177 323 5202judit.hercegfalvi@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandPhilipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)171 801 8603philipp.bauer@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)171 388 47 75thilo.kunzemann@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106967/5512089